Galatasaray'da Mustafa Cengiz, 5 kupayla veda ediyor

Galatasaray'da 2018'in Ocak ayında başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz, yarın yapılacak seçimle görevini devredecek. Sarı-kırmızılı ekip, Cengiz döneminde futbolda 4, kadın basketbolda ise 1 kupa kazandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yaklaşık 3.5 yıl süren görevini devrediyor. Sarı-kırmızılılar, Cengiz döneminin ilk senesinde Süper Lig'de şampiyon oldu, kadın basketbolda da FIBA Avrupa Kupası'nı kazandı.

Cengiz başkanlığındaki Galatasaray, 2018-2019 sezonunda futbolda üst üste 2. kez mutlu sona ulaştı. Aynı sezon Ziraat Türkiye Kupası ile Süper Kupa'yı da müzesine götüren sarı-kırmızılılar, önemli bir başarıya imza attı.

Mustafa Cengiz, Galatasaray futbol takımının teknik direktörü konusunda istikrarlı davrandı. Bin 246 gün süren başkanlığı döneminde futbolda sadece Fatih Terim ile çalıştı.

40 transfer, 30 ayrılık, 20 milyon euro kâr

Galatasaray Kulübü, Mustafa Cengiz yönetiminde futbolcu alım satımlarda yaklaşık 20 milyon euro kar elde etti.

Sarı-kırmızılılar, Cengiz döneminde 40'a yakın futbolcu transfer etti, 30'a yakın oyuncuyla da yollarını ayırdı.

Cengiz döneminde Galatasaray, Badou Ndiaye'den 16 milyon, Ozan Kabak'tan 11 milyon, Garry Rodrigues'ten 9 milyon, Bafetimbi Gomis'ten 6 milyon, Fernando Reges'ten 4.5 milyon, Luis Pedro Cavanda'dan 2.4 milyon, Maicon'dan 1.7 milyon, Lionel Carole'dan ise 750 bin euro bonservis geliri elde etti.

Mustafa Cengiz döneminde Mbaye Diagne'ye 13 milyon, Christian Luyindama'ya 8 milyon, Emre Akbaba ve Marcao'ya 4'er milyon, Yuto Nagatomo'ya 2.5 milyon, Valentine Ozornwafor'a ise 300 bin euro bonservis ücreti ödendi.