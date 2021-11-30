Galatasaray'da Mostafa Mohamed belirsizliği

Süper Lig'de son olarak Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in geleceği merak konusu oldu.

Milliyet gazetesinin haberine göre, Galatasaray'da Mostafa Mohamed bilmecesi kafa karıştırdı. Fatih Terim kısa süre önce "Bonservisini almayı düşünüyoruz" demişti. Ancak Mısırlı oyuncunun 7 maçta 11'de oynamaması kafa karıştırdı.

Mohamed, son 7 maçta da 11'de oynatmazken, Malatya'da hiç süre almadı. Bu tutum sonrası, "Terim memnun değilse 4 milyon dolar bonservisle boşuna alınmasın" yorumları yapıldı. 4 golle Galatasaray'ın en skoreri yıldız futbolcunun opsiyonuyla ilgili kararın 31 Aralık tarihine kadar alınması gerekiyor.