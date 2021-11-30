T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'da Mostafa Mohamed belirsizliği

Sarı-kırmızılılarda kiralık olarak oynayan Mohamed'in bonservisinin alınıp alınmayacağı merak konusu

30 Kasım 2021 11:26

Süper Lig'de son olarak Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in geleceği merak konusu oldu.

Milliyet gazetesinin haberine göre, Galatasaray'da Mostafa Mohamed bilmecesi kafa karıştırdı. Fatih Terim kısa süre önce "Bonservisini almayı düşünüyoruz" demişti. Ancak Mısırlı oyuncunun 7 maçta 11'de oynamaması kafa karıştırdı.

Mohamed, son 7 maçta da 11'de oynatmazken, Malatya'da hiç süre almadı. Bu tutum sonrası, "Terim memnun değilse 4 milyon dolar bonservisle boşuna alınmasın" yorumları yapıldı. 4 golle Galatasaray'ın en skoreri yıldız futbolcunun opsiyonuyla ilgili kararın 31 Aralık tarihine kadar alınması gerekiyor.

galatasaraymostafa mohamedbilmecesibonserviszamalekfatih terim
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24