Galatasaray'da Metin Öztürk başkan adaylığını açıkladı

Galatasaray'da Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesinin ardından kulüp seçime gitme kararı aldı. Metin Öztürk adaylığını açıklayan ilk isim oldu.

Galatasaray'da yıllık olağan mali genel kurul toplantısında başkan Burak Elmas ve yönetimi idari yönden ibra edilmedi. Elmas seçime gidileceğini açıkladı.

Sarı-Kırmızılılarda ibra kararının ardından Burak Elmas'ın rakiplerinden Metin Öztürk adaylığını açıklayan ilk isim oldu.

A Spor'a konuşan Öztürk, "Seçimde kimseyle birleşmeyeceğim, tek aday olarak seçime hazırım. Projelerim ve ekibim hazır. Galatasaray'ın emin ellerde olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.