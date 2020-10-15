Galatasaray'da kadro dışı bırakıldı; Fransa Milli Takımı'nın vazgeçilmezi oldu!

Galatasaray'da geçen sezon disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, devre arasında Fransız ekibi Rennes'e transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı takımda büyük hayal kırıklığı yaratan tecrübeli oyuncu Rennes'deki performansıyla yeniden Fransa Milli Takımı'na yükseldi.



Nzonzi, dün gece Fransa'nın Hırvatistan deplasmanda 2-1 yendiği karşılaşmada forma giydi.

Son dönemde milli takım kadrosunun değişilmez isimlerinden olan Fransız orta saha oyuncusuyla ilgili ülke basınından Ouest France, "Nzonzi'nin yeniden doğuşu" başlıklı bir analiz haber kaleme aldı.

Yıldız ismin Galatasaray'daki dibe vuruşunun ardından milli takım kadrosuna alınmayışına değinilirken, Rennes'de kendini yeniden bulduğuna ve onlarca aday arasından Fransa'nın EURO 2020 kadrosu için en önemli futbolcu olduğuna vurgu yapıldı.