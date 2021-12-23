Galatasaray'da istifa sayısı artıyor

Galatasaray Spor Kulübü'nde Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevini yürüten Ahu Özyurt istifa etti.

Galatasaray'da istifalar art arda geldi. Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir ve Yönetim Kurulu Üyesi Köksal Ünlü'nün ardından bir istifa daha gerçekleşti.

Burak Elmas yönetiminde Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine getirilen Ahu Özyurt istifa etti.

Özyurt, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığı duyurdu.

Ahu Özyurt, yayımladığı mesajda "Sayın Başkan Burak Elmas’ın davetiyle gelmiştim. Yönetimimizin elini rahatlatmak gerek. Galatasaray’a hizmet onurdur ve ünvan gerekmez. Her dakikası için bütün çalışma arkadaşlarıma minnettarım. Hatam olduysa affola. Aslolan Galatasaray’dır." ifadelerini kullandı.

Ahu Özyurt, Galatasaray'da 4 ay çalıştı.