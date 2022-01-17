Galatasaray'da İsmail Çipe'nin performansı eleştiriliyor

Galatasaray'da kaleci İsmail Çipe'nin Atakaş Hatayspor mücadelesinde rakibin çektiği 7 isabetli şutta 4 gol yemesi, sarı-kırmızılı taraftarların tepkilerine neden oldu.

Spor Toto Süper Lig 21. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda iki kez öne geçtiği mücadelede Atakaş Hatayspor'a 4-2 mağlup olarak ağır bir yara aldı.

Sarı kırmızılı ekipte özellikle kaleci İsmail Çipe'nin peformansı ciddi şekilde eleştirildi. 27 yaşındaki file bekçisi, Atakaş Hatayspor'un kaleyi bulan 7 şutunda 4 kez gole izin verdi.

Tarihin en kötü Galatasaray'ı

Galatasaray’da hoca değişikliği de kötü gidişe son veremezken sarı kırmızılılar tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşamaya devam ediyor.

Bu sezon Süper Lig’de 27 puan toplayan G.Saray 7 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 6 beraberlik ile 21, maçlar itibarıyla üç puanlı sisteme geçilen 1987-88’den bu yana en düşük sayıda kaldığı sezonu geçiriyor.

Trabzon’un puan kaybettiği haftada farkı bir nebze de olsa azaltma şansını değerlendiremeyen Galatasaray zirvenin 23 puan gerisine düştü.