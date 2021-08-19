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Spor

Galatasaray'da İletişim Direktörlüğü görevine Ahu Özyurt getirildi

19 Ağustos 2021 17:31

Galatasaray Kulübü Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Ahu Özyurt getirildi.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden lisans, New York'taki Columbia Üniversitesi Gazetecilik Okulu'ndan master derecesi bulunan Özyurt'un 28 yılı aşkın aktif gazetecilik kariyerinde muhabirlik, sunuculuk ve tartışma programı moderatörlüğünün yanı sıra, Milliyet ile CNN Türk'ün Washington temsilciliğini yürüttüğü belirtildi.

Ahu Özyurt'un çok iyi derecede İngilizce, orta seviyede İtalyanca ve Fransızca bildiği kaydedildi.

 

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