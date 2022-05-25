Galatasaray'da ikinci Tudor dönemi mi başlayacak?

Verona'da sportif direktör Tony D'Amico'nun ayrılacağının kesinleşmesi sonucunda biten sözleşmesini uzatmayı düşünmeyen Igor Tudor'un da Galatasaray'ın başına geçmeye hazırlandığı iddia edildi.

Seçim heyecanı yaşanan Galatasaray 'da yeni sezonda takımın başında teknik direktör olarak kimin yer alacağı da merak konusu.



Daha önce Dursun Özbek yönetimi ile çalışan Igor Tudor'un yeniden teknik direktör olarak takımın başına getirilebileceği konuşulurken İtalyan basını konuya ilişkin geniş kapsamlı iddialarda bulundu.

Calciomercatoday'in haberine göre Verona'da sportif direktör Tony D'Amico, Atalanta'daki görevine başlamak adına takıma veda etti.



Igor Tudor'un da bu ayrılık nedeniyle Verona'daki sözleşmesini kesin olarak uzatmayacağı ifade edildi. Tudor'un Galatasaray'ı düşünerek ayrılık kararı aldığı da belirtiliyor.

İtalyan gazeteciden iddia

Paolo Bargiggia, Foto Ema Live'da Igor Tudor'un Galatasaray ihtimaline ilişkin önemli açıklamalar yaptı. İtalyan gazeteci, "Tudor, Galatasaray'a gitmek için Verona'dan; Cioffi de Verona için Udinese'den ayrılacak" iddiasında bulundu.

Şubat 2017'de Karabükspor'dan ayrılarak Galatasaray'ın başına geçen Igor Tudor, Aralık 2017'ye kadar Sarı-kırmızılıları çalıştırmış ve sonrasında görevine son verilmişti.



Kariyerinin devamında Udinese, Hajduk Split ve yardımcı antrenör olarak Juventus'ta görev yapan Igor Tudor, bu sene Verona'nın başında sergilediği performansla da büyük takdir toplamıştı.