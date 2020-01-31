Galatasaray'da iki oyuncunun lisansı askıya alındı

Yabancı kontenjanını boşaltmak için Nagatomo ile sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Luyindama'nın sözleşmeleri askıya alındı.
Kadrosunda 17 yabancı oyuncu bulunan Galatasaray'ın, lisans talimatnâmesine göre sayıyı 14'e indirmesi gerekiyordu.
Kadro planlaması netleşmeye başlayan sarı-kırmızılılar, ilk etapta Fransa'nın Rennes takımıyla anlaşan Steven Nzonzi ile yollarını ayırdı.
Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Christian Luyindama ile birlikte Japon futbolcu Yuto Nagatomo'nun da sözleşmeleri askıya alındı.
Galatasaray, bu şekilde lisans talimatnâmesindeki koşulları yerine getirdi.