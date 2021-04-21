Galatasaray'da Henry Onyekuru, Trabzonspor maçı kadrosundan çıkarıldı

Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da Henry Onyekuru şoku yaşanıyor. Yıldız futbolcunun sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyeceği belirtildi.
Süper Lig'de 36. haftanın en kritik maçı Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. 65 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray, 59 puanla 4. basamakta bulunan Trabzonspor'u ağırlayacak.
Mücadele öncesi Sarı-kırmızılı ekibe kötü haber geldi.
Onyekuru'nun sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyeceği ifade edildi. (Fanatik)