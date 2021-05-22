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Spor

Galatasaray'da Henry Onyekuru için karar verildi

22 Mayıs 2021 13:00

Galatasaray'ın 11 Haziran'a kadar 4 milyon 350 bin euroluk satın alma opsiyonunu elinde tuttuğu Henry Onyekuru konusunda geri adım attığı öğrenildi.

Fanatik'in haberine göre bu sezonla beraber Galatasaray'ın 3. kez kiraladığı Nijeryalı futbolcunun transferine, teknik direktör Fatih Terim'in sunduğu son listede yer vermediği gelen haberler arasında.

Galatasaray'a devre arasında kiralık gelen Onyekuru, Sarı-kırmızılı forma ile lige hızlı bir giriş yapıp, 5 gol 4 asist kaydetmişti. Sonrasında sakatlık ve annesini kaybetmesi sebebiyle form grafiği düşmüştü.

 

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