Galatasaray'da gündem Tiemoue Bakayoko

Galatasaray, Premier Lig devi Chelsea'nin yıldızı Tiemoue Bakayoko'yu gündemine aldı. Bonservisi Chelsea'de olan Fransız futbolcu geçtiğimiz yılı Monaco'da kiralık olarak geçirdi.

Galatasaray geçen sezonun özellikle ilk yarısında orta sahasından istediği verimi alamayınca zirve yarışında kritik puanlar kaybetmişti. Mario Lemina sakatlık yüzünden sadece ilk devrede 10 maç kaçırdı.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre; bu kez orta saha transferinde hata yapmak istemeyen Galatasaray, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Tiemoue Bakayoko'yu gündemine aldı. Bonservisi Chelsea'de olan Fransız futbolcu geçtiğimiz yılı Monaco'da kiralık olarak geçirdi.



Sarı-kırmızılılar, 1.89 boyunda 25 yaşındaki futbolcu için İngiliz kulübüyle masaya oturmaya hazırlanıyor.

Fatih Terim'den 'kampa yetişsin' talimatı

Teknik Direktör Fatih Terim, gelecek sezon transferlerin gecikmesini kesinlikle istemiyor.



Kadroya katılacak önemli isimlerin geç geldikleri için sezon başı kampını kaçırdıklarını, bu sebeple de form tutma sürelerinin uzamasından şikayet eden Terim, Tiemoue Bakayoko'nun bir an önce imza aşamasını getirilmesini söylüyor.

Chelsea yeni sezonda kadroda düşünmüyor

Galatasaray'ın istediği 25 yaşındaki futbolcu, Chelsea'nin kadrosunda düşünülmüyor. Sarı-kırmızılılar, Premier Lig temsilcisine kiralama teklifi götürecek. Sezon biter bitmez Bakayoko için resmi görüşmeler başlayacak.