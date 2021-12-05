Galatasaray'da gözler UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lazio maçına çevrildi

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son haftasında 9 Aralık Perşembe günü deplasmanda Lazio ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında dün akşam sahasında Altay ile karşılaşan sarı-kırmızılı takım, Lazio müsabakası öncesi ilk çalışmasını ara vermeden gerçekleştirdi.

Kulübün açıklamasına göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda Altay mücadelesinde tam süre alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise kuvvet çalışması ve ısınma hareketleri ile başladığı idmanda pas çalışmaları üzerinde durdu. Ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oynanan idman, koşuyla sona erdi.

Galatasaray, Lazio maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.