Galatasaray'da gözler Ozornwafor'un üstünde

Süper Lig'de Galatasaray, Milli ara sonrası Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray'da Luyindama ve Marcao'nun cezalı olması Fatih Terim'i düşündürüyor. Hatayspor maçında Ryan Donk'un partneri olarak 21 yaşındaki Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor oynayabilir.

Temmuz 2019'da ülkesinin Enyimba Aba kulübünden 300 bin Euro bonservis bedeli ile alınan Ozornwafor, İspanya'nın Almeria kulübüne kiralandı. Burada 3'ü La Liga 2'de sadece 5 maçta toplam 334 dakika forma giydi. 1.94'lük stoperin Süper Lig tecrübesi ise Gençlerbirliği maçında sonradan oyuna girip sadece 8 dakika süre alması.

Galatasaray’da teknik heyet; Hatay'ın 11 gollü Diouf ve 18 gollü Boupendza gibi etkili hücum silahlarına karşı Ozornwafor'u milli arada hazırlamaya çalışacak.