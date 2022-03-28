Galatasaray'da gözler başkan adaylarına çevrildi

Galatasaray Kulübü’nün 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Başkan Burak Elmas ve yönetimi, mali yönden üyelerden onay alırken, idari yönden ibra edilmedi. Gözler seçimde hangi isimlerin başkanlığa talip olacağına çevrildi.

Genel kurulda merhum başkan Mustafa Cengiz ile görevdeki başkan Burak Elmas yönetimlerinin faaliyetleri kapalı oylama usulüyle mali ve idari yönden ibraya sunuldu. Üyeler kurulan 8 sandıkta iki ayrı dönem için oylarını kullandı. Burak Elmas yönetimi, mali yönden 718’e 638 oyla ibra oldu. İdari yönden oylama ise 801 ibrasızlık ve 566 ibra olarak sonuçlandı.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; başkan seçildikten 9 ay gibi kısa bir süre sonra idari ibrasızlıkla güvenoyu alamayan Burak Elmas birçok konuda eleştiriliyordu ama özellikle iki nokta sonunu getirdi. Bunlardan birincisi Fatih Terim’le yollarını ayırması oldu. Kendisine belki de seçim kazandıran hamle olmasına karşın 6 ay gibi kısa bir sürede Terim’le yollarını ayırması Başkan Elmas’ın ibra olmamasında en belirleyici faktörlerden biri olarak öne çıktı.



İkinci konu ise yönetici Işıtan Gün’ün geçmişte attığı tweetlerin yarattığı rahatsızlık olarak kendisini gösterdi. Bu duruma özellikle kadın üyeler tavır koydu ve büyük destek gördü. Başkan Elmas eleştiriler karşısında zor durumunda kalırken yönetici Işıtan Gün’ün salonda bulunmasına karşın kendisini savunmaması yadırgandı.

Sponsor sözünü yerine getiremedi

Başkan Elmas, Fenerbahçe ile yakınlaşmadan dolayı da fanatik üyeleri karşısına aldı. Yine seçim öncesi 100 milyon dolar sponsor ve 40 milyon dolar kasa kolaylığı konusunda verilen sözlerin yerine getirilmemesi ayrıca gündeme getirildi.

Yönetimden erken kopmalar, pilot takımı konusunda Niğde Anadolu’nun seçilmesi, Kemerburgaz, Florya ve spor salonu gibi projelerde herhangi bir adım atılmaması da tepki toplalayan diğer başlıklar oldu. Bazı üyeler ise KAP bildirimlerinde detaylara yer verilmemesini ve tartışmalı CEO atamasını öne çıkardı.

Burak Elmas aday olamayacak

Genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri, kulüp tüzüğünün 59. maddesi hükmünce 1 ay sonra yapılacak olağanüstü seçimde aday olamayacak. Tüzüğe göre Elmas ve yönetimindeki isimlerin aday olabilmeleri için bir seçim döneminin geride kalması gerekiyor. Tüzüğün 59. maddesi şöyle: "Aklanmayan Kulüp Başkanı ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri bir seçim dönemi geçmeden yeniden aday olamaz ve seçilemezler."

Başkan adayları

Sarı-kırmızılı kulüpte tüm gözler seçimde hangi isimlerin başkanlığa talip olacağına çevrildi. Adaylığını açıklayan Metin Öztürk’ün yanı sıra Eşref Hamamcıoğlu yarışa girmek istiyor, Dursun Özbek ise şartların oluşmasını bekliyor.

Galatasaray’da olağan genel kurul geride kalırken, yeni gündem tüzük gereği bir ay içinde yapılacak seçim oldu. Kulüpte başkan adaylığı için isimleri geçenler ve son durum şöyle:

Dursun Özbek: Kazanamayacağı bir seçime asla girmek istemiyor. Bu nedenle camianın ismi üzerinde birleşmesi halinde seçime girecek. Kulübün önemli isimleri Özbek başkanlığında güçlü bir yönetim için çalışıyor.

Metin Öztürk: Son seçimde başkan adayı olan ve önemli bir oy alan Öztürk çalışmalarına hiç ara vermedi. Ekibiyle sürekli olarak toplantılar yapmaya devam etti. Ekibi ve projeleri hazır. Öztürk, “Projelerim ve ekibim hazır. Seçimde kimseyle birleşmeyeceğim, tek adayım” dedi.

Ünal Aysal: Son günlerde boy göstermeye başlayan eski başkan Ünal Aysal’ın aday olabileceği konuşuluyordu. Aysal konuyla ilgili çevresine “Böyle bir niyetim yok” dedi.

Eşref Hamamcıoğlu: Son seçimde Burak Elmas’a 41 oyla kaybeden Hamamcıoğlu dün sabah 8’e kadar süren kongrede disiplin oylamalarına katılarak bir anlamda liseye mesaj verdi. Hamamcıoğlu yine lisenin desteğini alarak aday olmak istiyor.

Fatih Terim: Camiadaki senaryolardan biri de ünlü teknik adamın göreve soyunması. Fatih Terim’e güçlü bir yönetimle seçime girmesi yönünde baskı var.