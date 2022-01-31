Galatasaray'da Gomis'in sözleşme detayları belli oldu

Galatasaray, Bafetimbi Gomis ile anlaşma sağladı. Serbest statüdeki oyuncu kısa zaman içinde sözleşme imzalayacak.

Galatasaray ikinci Bafetimbi Gomis dönemine hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Al Hilal'de forma giyen 36 yaşındaki oyuncu ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Galatsaray’ın 1.5 yıllığına 1.5 milyon euroluk önerisine karşılık 2.5 milyon euro isteyen yıldız futbolcu bonuslarla ikna edildi.

36 yaşındaki futbolcu ile Galatasaray ‘başarı odaklı’ bir sözleşmeye imza atacak. Gomis ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 sezonluk sözleşme imzalanacak. Buna göre Gomis, ligin 2. yarısı için Galatasaray Kulübü’nden 650 bin euro garanti ücret alacak.

Fransız golcü, ligin 2. yarısında Galatasaray forması ile 10 gol atarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak.

Gomis daha önce Galatasaray'da ne yaptı?

Gomis daha önce 2017/2018 sezonunda da sarı kırmızılı formayı giymişti.

Senegal asıllı Fransız oyuncu 33 lig maçına çıktığı sezonda 29 gole imza atmış ve gol kralı olmuştu.

Galatasaray paylaşımı

Gomis, sosyal medya hesabından Galatasaray logolu bir maç hırkasını giydiği fotoğrafını paylaştı. tecrübeli oyuncu, "İyi haberler aldığınızda... Gülüşüm her şeyi anlatıyor." açıklamasını yazdı.