Galatasaray'da goller yeni transferlerden geliyor

Ara transfer döneminde kadrosuna beş takviye yapan Galatasaray son maçlarda yeni transferlerin golleriyle gülüyor.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da yeni transferlerin performansı dikkat çekiyor.

Ara transfer döneminde Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed, DeAndre Yedlin, Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip yeni oyuncularının golleriyle dikkat çekiyor.

Son 8 golün 7'si yeni transferlerden

Galatasaray yeni transferlerin oynamaya başladığından beri çıktığı 4 maçta 8 gole imza attı. Bu 8 golün 7'sini yeni transferler kaydetti. Bu süreçte ligde Fenerbahçe'yi 1-0, Başakşehir'i 3-0 ve Gaziantep'i 2-1 mağlup eden Galatasaray, Türkiye Kupası'nda ise Alanyaspor'a 3-2 yenildi. Galatasaray'ın bu dört maçtaki gollerini Henry Onyekuru (3), Mostafa Mohamed (3), Gedson Fernandes ve Ryan Donk kaydetti.

Üç transfer ilk maçında golle tanıştı

Galatasaray'da gole katkı veren transferlerin golle buluşması da kısa sürdü. Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed ve Gedson Fernandes ilk maçında golle buluştu.