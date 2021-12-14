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Spor

Galatasaray'da Gedson Fernandes görüşmeleri hızlandı

Benfica’daki kontratı Haziran 2023’te sona erecek Gedson Fernandes, bu sezon yalnızca 107 dakika süre alabildi

14 Aralık 2021 14:44

Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı. Sarı-kırmızılılarda ilk hedef takımın eski oyuncusu Gedson Fernandes.

Gedson Fernandes, Galatasaray’a geri dönmeye hazırlanıyor.

Devre arasında orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar eski oyuncusuna odaklandı.

Portekiz temsilcisi ile görüşmelerini sıklaştıran yönetimin ilk hedefi 22 yaşındaki futbolcuyu bonservisi ile almak.

Bedel konusunda anlaşma sağlanamaması durumunda bir kez daha satın alma opsiyonlu kiralama formülü devreye girebilir.

Portekizli oyuncunun sözleşme yenilemeye yanaşmaması da Galatasaray’ın elini güçlendiriyor.

Benfica’daki kontratı Haziran 2023’te sona erecek Gedson Fernandes, bu sezon yalnızca 107 dakika süre alabildi. (NTV Spor)

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