Galatasaray'da forvet harekâtı; Albian Ajeti

Galatasaray'da yeni sezon planlamaları şimdiden başladı. Sakatlığı nedeniyle fazla forması şansı bulamayan Florin Andone ile yolları ayırması beklenilen sarı-kırmızılı ekip, West Ham United'ın Arnavut asıllı İsviçreli golcüsü Albian Ajeti'ye kancayı taktı.

Andone'nin kiralık sözleşmesini yenilemeyi düşünmeyen yönetim, Rumen forvetin yerine West Ham United'da forma giyen Albian Ajeti'yi transfer listesinin başına yazdı. Sezonun sona ermesiyle İsviçreli forvet için harekete geçilecek.

Takvim'in haberine göre; sezon başında 8.7 milyon Euro'ya West Ham'a transfer olan Ajeti, İngiliz ekibinde bekleneni veremedi.



Galatasaray, kulübünde gözden golcü oyuncuyu kiralık olarak transfer etmek istiyor. 23 yaşındaki yıldız golcü Ajeti, potansiyeli yüksek bir futbolcu.



Transferin gerçekleşmesi durumunda İsviçreli forvetin kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonu da eklenilmesi hedefleniyor.