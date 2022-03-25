Galatasaray'da Fatih Terim'in ibra kararı belli oldu

Galatasaray'da yarın yapılacak mali genel kurul toplantısına teknik direktör Fatih Terim'in de katılacağı belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcının toplantıyı önden izleyeceği ve Burak Elmas yönetimini ibra etmeyeceği aktarıldı.

Galatasaray'da Burak Elmas ve yönetimi için yarın kritik gün. Sarı-Kırmızılı kulüp, yıllık olağan mali genel kurul toplantısı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kulüp üyeleri Elmas ve yönetimi için ibra kararı verecek.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü ve kulüp üyesi Fatih Terim'in toplantıya katılma durumu merak ediliyordu.

Fatih Terim, Burak Elmas ve yönetimini ibra edecek mi?

Milliyet gazetesinin haberine göre teknik direktör Fatih Terim yarın gerçekleştirilecek toplantıya katılacak ve süreci en önden izleyecek. Terim ayrıca Burak Elmas ve yönetimini ibra etmeyecek.

Haberde 68 yaşındaki çalıştırıcı kongrede konuşma yapmayacağı belirtildi. Terim'in yönetimin ibra olmaması konusunda birçok üye ile de temasta bulunduğu, bu konuda öncülük ettiği ifadeleri yer aldı.

Kongre saatler sürebilir

Yarın 10.00'da başlayacak mali kongrede oylamanın gerçekleştirilme yöntemine göre saatler sürme ihtimali var. Kapalı oylamanın yapılması halinde sürecin çok uzayacağı ve sadece Burak Elmas dönemi değil, Mustafa Cengiz döneminin de masaya gelmesinden dolayı toplantının çok geç biteceği belirtildi.