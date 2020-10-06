Galatasaray'da Etobo ve Taylan sakatlandı

Galatasaray, Kasımpaşa maçında sakatlanan Taylan Antalyalı ve Peter Etebo'nun sağlık durumlarıyla alakalı açıklama yaptı. İki futbolcunun da Alanyaspor maçında oynayıp oynayamayacakları belirsizliğini koruyor.



Galatasaray'da Oghenekaro Etebo ile Taylan Antalyalı'nın Süper Lig'in 4. haftasında yapılan Kasımpaşa maçında kasıklarından sakatlandığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kasımpaşa karşılaşması sonrası tetkikleri gerçekleştirilen Etebo'nun sağ adductor (kasık) adalesinde hafif düzeyde, Taylan Antalyalı'nın ise sol adductor adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edildiği kaydedildi.

İki futbolcunun da tedavisine başlanırken, Galatasaray'ın milli ara dönüşü karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçında oynayıp oynayamayacakları belirsizliğini koruyor.