Galatasaray'da Diagne’nin lisansı askıya alınıyor

Galatasaray, sakatlığı bulunan Mbaye Diagne'nin lisansını askıya alıyor. Senegalli golcü ile anlaşma sağlandı, ligin geri kalanında Diagne'ye lisanslama yapılmayacak. Sarı-kırmızılı takım, Diagne'den boşalan yabancı hakkını doldurmak için Brezilyalı stoper Robson Reis ile görüşüyor.

Spor Arena'dan Ali Naci Küçük'ün haberine göre Galatasaray, Mbaye Diagne'nin lisansını askıya alma konusunda Senegalli oyuncuyla anlaştı. Sakatlığı bulunan Diagne sezonun geri kalanında forma giymeyecek.

Galatasaray yönetimi, Diagne'den boşalan yabancı hakkını doldurmak için Brezilyalı stoper Robson Reis ile görüşüyor.

1,5 milyon dolar önerildi

Galatasaray, Santos Kulübü’ne 21 yaşındaki stoper için 1.5 milyon dolarlık resmi teklifte bulundu. Brezilya ekibi de bu teklife sıcak bakıyor. Transferle ilgili kısa sürede resmi gelişmeler yaşanabilir.