Galatasaray'da derbi unutuldu; gözler Avrupa Ligi'ne çevrildi

Galatasaray’da, Beşiktaş deplasmanındaki mağlubiyet sonrası evinde Gaziantep FK’yı devirerek, rakiplerinin puan kaybettiği haftada çok önemli bir 3 puana imza attı. Sarı-Kırmızılılar'da ibre Avrupa’ya döndü.

Galatasaray’da, Beşiktaş deplasmanındaki mağlubiyet sonrası evinde Gaziantep FK’yı devirerek, rakiplerinin puan kaybettiği haftada çok önemli bir 3 puana imza attı. Sarı-Kırmızılılar'da ibre Avrupa’ya döndü.

Galatasaray, Süper Lig’in 11’inci haftasında, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftada Gaziantep FK’yı yenip çok kritik bir 3 puan kazandı. Rakibini Morutan ve Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle geçen Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş derbisindeki mağlubiyeti de unutturdu.

Marcao devleşti

Galatasaray’da 8 maçlık cezası bittikten sonra Beşiktaş karşılaşmasıyla lige yeniden merhaba diyen Marcao, performansıyla dikkat çekti. Nelsson ile uyum sağlayan Brezilyalı stoper, yaptığı müdahelelerle adından söz ettirdi. Maç sonunda da taraftarlarla bütünleşti.

Feghouli geri döndü

Galatasaray’da bir süredir gözden uzak kalan Feghouli, dünkü maçta küllerinden doğdu. İkinci yarı oyuna giren Cezayirli yıldız, Kerem Aktürkoğlu’na asist yaptı. Feghouli ilerleyen maçlar için de teknik heyetin elini güçlendirdi.

Hedef Avrupa

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde ilk 3 maçında 7 puan kazanırken, liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Perşembe günü Lokomotif Moskova’yı ağırlayacak Galatasaray’da tek hedef Rus temsilcisi karşısında galip gelip, üst tur kapısını ardına kadar açmak.