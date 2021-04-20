Galatasaray'da "Clubhouse" krizi üzerine ayrılık; Mustafa Cengiz, Mahmut Recevik'in istifasını istedi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Clubhouse krizinin ardından yönetici Mahmut Recevik’in istifasını istedi. Cengiz, sarı kırmızılı yöneticiye, "Önümüzdeki hafta yapılacak olan yönetim kurulu toplantısına gelmenize gerek yok" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Clubhouse krizinin ardından düzenlenen yönetim kurulu toplantısında yönetici Mahmut Recevik’in istifasını istedi.

Başkan Mustafa Cengiz, Mahmut Recevik'e "Dostça ayrılalım" dedi. Bu sözlerin üzerine Mahmut Recevik, Mustafa Cengiz'e "Biraz düşüneceğim" diyerek cevap verdi. Ancak son sözü başkan Mustafa Cengiz söyledi.

Mustafa Cengiz, "Önümüzdeki hafta yapılacak olan yönetim kurulu toplantısına gelmenize gerek yok" diyerek son noktayı koydu.

Neler olmuştu?

Kurulların başkan ve üyelerinin tam kadro katıldığı toplantıda Cengiz’in etrafında birlik ve beraberlik mesajı verilirken zaman zaman hararetli tartışmalar yaşanmıştı. Tartışmaların sebebi ise çok ilginçti... Bazı yönetim kurulu üyelerinin ‘Clubhouse’ uygulamasındaki sohbet odalarında kulüpte yaşananları en ince ayrıntısına kadar anlatması idi.

Mahmut Recevik tepki gördü

Bu duruma özellikle disiplin ve denetleme kurullarının üyeleri tepki gösterirken, Galatasaray’a yakışmadığı belirtilen bu durum için yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik’in istifası istenmişti. Gelen tepkiler üzerine söz alan Mahmut Recevik, tepki gösteren üyelere hak vererek, “Hatalıyım” demiş ve özür dilemişti.

Başkan Mustafa Cengiz, toplantılarda yaşananların Clubhouse’da anlatılmasından duyduğu rahatsızlığı geçtiğimiz günlerde dile getirmiş ve bir daha tekrarlanmaması için kurmaylarını uyarmıştı.