Galatasaray'da beklenen kadro operasyonu başlıyor

Geçen günlerde Fernando Muslera ile sözleşme yenileyen Galatasaray'da kadro planlaması devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da gelecek sezonun kadrosunda değişimler bekleniyor.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre sarı-kırmızlılarda yaz döneminde 'bek' bölgesinde ayrılıklar ve yeni imzalar ön plana çıkacak.

Ara dönemde DeAndre Yedlin'i kadrosuna katan Galatasaray, üç ismi gönderecek.

Bekleneni veremeyen Martin Linnes gözden çıkarıldı. Maliyeti de yüksek bulunan Linnes’in Haziran'da bitecek olan sözleşmesi yenilenmeyecek. Marcelo Saracchi’nin sık sık sakatlık problemi yaşaması ve sahalardan uzak kalması, buna ek olarak da son dönemde bir hayli düşen performansı Galatasaray’ın ayrılık kararı almasına neden oldu. Sarı kırmızılı kulüpte geride kalan 1.5 yıllık kariyerinde vasatı aşamayan Şener Özbayraklı, Omar’ın geçirdiği kaza sonrasında kendisinden beklenen atılımı da gerçekleştiremedi. Bu dönemde forma aday adayı bile olamayan Şener’in de sezon sonu sözleşmesi bitecek ve teşekkür edilerek yollar ayrılacak.

İlk aday Aanholt

Galatasaray Yönetimi, ilk olarak sol bek pozisyonuna ilk 11’de oynayabilecek düzeyde bir isim alacak. Scout ekibi sol bek adayları üzerine çalışırken şu anda Galatasaray’ın ilgilendiği isimler arasında en ciddi aday, Crystal Palace’ta forma giyen ve sözleşmesi mayısta bitecek olan Patrick van Aanholt.

Sarı kırmızılıların scout ekibi bu oyuncuyu izlerken artı ve eksilerini masaya yatırıyor. Sarı kırmızılılar aynı zamanda sağ bek bölgesine de uygun maliyetli yerli bir oyuncu takviyesi yapmayı planlıyor.

Patrick van Aanholt kimdir?

Chelsea altyapısında uzun süre oynayan ve sonrasında 3 sezon Sunderland'de, 10,50 milyon euro bonservis bedeliyle geldiği Crystal Palace'da da 4 sezon görev yapan Hollandalı, milli takım kadrosuna da son dönemde çağrılıyor. Fiziği ve tekniğiyle öne çıkan Van Aanholt, Crystal Palace'da 130 maça çıktı ve 14 gol, 6 asistlik performans sergiledi.