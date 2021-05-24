Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'den Arda Turan'a veto

Galatasaray'da Arda Turan'ın geleceği takımda kalıp kalmayacağı merak edilirken, Başkan Mustafa Cengiz’in göreve devam etmesi durumunda kesinlikle Arda ile devam etmeyeceği belirtildi.

Sarı-kırmızılılarda durumu belirsiz isimlerin başında Arda Turan geliyor. Başkan Mustafa Cengiz’in futbolcuyla yeni sözleşme yapılması konusunda olumsuz düşünce içinde olduğu öğrenildi.

Başkan Cengiz’in göreve devam etmesi durumunda kesinlikle Arda ile devam etmeyeceği belirtildi. Sarı-kırmızılı oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2021 tarihinde sona eriyor. Böylece Teknik Direktör Fatih Terim gibi kaptan Arda’nın da durumu seçim sonrasına kaldı. (Milliyet)