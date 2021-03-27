Galatasaray'da "799 üye oy kullanamayacak" polemiği

Ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'la şampiyonluk yarışının içinde yer alan Galatasaray, bir yandan da seçime hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüpte yönetime 4 aday var. Mevcut başkan Mustafa Cengiz'le birlikte bu sayının 5'e yükselmesi bekleniyor. Galatasaray'da Metin Öztürk, Burak Elmas ve Tuncer Hunca'dan sonra Eşref Hamamcıoğlu başkanlığa adaylığını açıkladı

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; adaylar çalışmalarını sürdürürken seçimle ilgili tartışma yaratacak bir kriz gündeme geldi. 2020 ve 2021 yılında Galatasaray'a üye olan 799 kişinin oy kullanamayacağı ifade ediliyor.

"Oy kullanamazlar" tartışması

Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in de aday olması beklenirken, mayısta gerçekleşmesi planlanan Genel Kurul'da aidatını yatırmış yaklaşık 8 bin 100 üyenin oy hakkı bulunuyor. 2020 yılında 400, 2021 yılında 399 kişi üyeliğe hak kazandı. Pandemide iki Mali Genel Kurul ertelendi ve bu 799 yeni üye için camiada "oy kullanamazlar" tartışması başladı.

Tüzük "onay şart" diyor

Galatasaray Kulübü Derneği Tüzüğü'nün, 'Üyeliğe Kabul İşlemi' başlıklı 11. maddesi 6. bölüm'de "Sicil defterine işlenen üyeler, ilk yapılacak Genel Kurul'un denetimine sunulur" ifadesi yer alıyor.

Yönetimin kabul ettiği yeni kulüp üyelerini Genel Kurul'un da onaylaması gerektiği, aksi halde hazeruna dahil edilemeyeceği yönünde görüş var. Bu durumda yeni üye olmuş 799 kişi, Seçimli Genel Kurul'da oy kullanamayacak ve bir anlamda kongrede dengeler değişecek.