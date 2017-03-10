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Spor

Galatasaray, CSKA Moskova’ya direnemedi

Galatasaray Odeabank, Euroleague’in 25. haftasında deplasmanda Rusya ekibi CSKA Moskova’ya 85-69 mağlup oldu

10 Mart 2017 01:41

Euroleague'de 25. hafta maçında Galatasaray Odeabank bugün deplasmanda Rusya’nın CSKA Moskova ekibiyle karşı karşıya geldi. Son maçında lider Real Madrid'i Abdi İpekçi'de deviren Galatasaray, CSKA Moskova deplasmanında tutunamadı. Temsilcimiz sahadan 85-69'luk skorla yenik ayrıldı.

Salon: Megasport Arena

Hakemler: Damir Javor, Ilija Belosevic, Tomasz Trawicki

CSKA Moskova: Jackson 10, De Colo 22, Khryapa 5, Hines 13, Teodosic 8, Higgins 12, Vorontsevich 5, Augustine 6, Fridzon 4, Kurbanov

Galatasaray Odeabank: Göksenin Köksal 13, Micov 18, Sinan Güler 5, Daye 4, Pleiss 11, Diebler 1, Fitipaldo 2, Tyus 10, Ege Arar 2, Can Korkmaz 3, Orhan Hacıyeva

1. Periyot: 13-17 (Galatasaray Odeabank lehine)Devre: 46-29 (CSKA Moskova lehine)3. Periyot: 65-49 (CSKA Moskova lehine)

 

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