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Spor

Galatasaray, Christian Luyindama'nın transferi için Al-Taawon ile anlaştı

Galatasaray , 2019 yılında transfer ettiği Christian Luyindama’nın bonservisi için Standard Liege’e 8 milyon euro ödemişti

30 Ocak 2022 14:29

Galatasaray bir ayrılık daha yaşanıyor. Christian Luyindama, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Taawon ile anlaşma sağladı.

Galatasaray'da Yedlin ile yolların ayrılmasının ardından 2. ayrılık gerçekleşti. Christian Luyindama sezon sonuna kadar Suudi Arabistan temsilcisi Al-Taawon forması giyecek.

Al-Taawon, Luyindama’nın sezon sonuna kadar olan maaşının tamamını karşılayacak ve kiralama bedeli ödemeyecek. Anlaşmada sezon sonunda satın alma opsiyonu bulunuyor.

Antwerp’te Demokratik Kongolu stoperi kiralamak için teklif yapmış, anlaşma noktasına gelmişti. Ancak sarı kırmızılılar, Arabistan ekibinden gelen teklifi daha cazip buldu.

Galatasaray , 2019 yılında transfer ettiği Christian Luyindama’nın bonservisi için Standard Liege’e 8 milyon euro ödemişti. (NTV Spor)

 

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