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Spor

Galatasaray, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4lü Final'de

Cimbom, İtalyan ekibini saf dışı etti

06 Nisan 2018 18:26

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 6'lı Play-off Turu'nda Galatasaray, kendi sahasında 3-2 mağlup olduğu İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımını deplasmanda 24-26, 25-20, 25-17 ve 25-19'luk setlerle 3-1 yenerek adını 4'lü Final'e yazdı.

Temsilcimiz, 5-6 Mayıs tarihlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek olan CEV Şampiyonlar Ligi 4'lü Finallerinin yarı finalinde ev sahibi CSM Volei Alba Blaj ile karşılaşacak.

SALON: Sporting Palace

HAKEMLER: Evgeny Makshanov (Rusya), Eldar Aliyev (Azerbaycan)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Piccinini, Gibbemeyer, Skorupa, Plak, Chirichella, Egonu, Sansonna (L) (Vasilantonaki, Enright, Bonifacio, Zannoni,Camera)

GALATASARAY: Jack, Gamze, Rabadzhieva, Aslı, Neslihan, Cansu Çetin, Gizem (L) 

SETLER: 26-24, 20-25, 17-25, 19-25

SÜRE: 112 dakika (30, 30, 24, 28)

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