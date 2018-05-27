Galatasaray, Cengiz ile 'devam' dedi

Mustafa Cengiz, rakiplerini geçerek Galatasaray başkanlığına seçildi

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK / İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurulu\'nda başkanlığa Mustafa Cengiz seçildi.

Sarı kırmızılı kulübün bugün düzenlediği Olağan Seçimli Genel Kurul tamamlandı. Galatasaray Lisesi\'nde gerçekleştirilen genel kurulda başkanlığa, mevcut başkan Mustafa Cengiz seçildi. Cengiz, diğer başkan adayları Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu\'nu geride bırakarak, bir dönem daha Galatasaray başkanı olma hakkını elde etti. Cengiz, 16\'ncı sandığın açılmasının ardından matematiksel olarak başkanlığı garantilerken, daha sonra açılan 4 sandık sadece sonucu değiştirdi.

Başkanlığa seçilen Cengiz, 20 sandıkta kullanılan 4 bin 803 oyun 2525 alırken, Dursun Özbek 1361, Ozan Korkut 659, Ali Fatinoğlu ise 207 oy aldı.

Mustafa Cengiz, başkanlığa seçilmesinin ardından kendisine gelen tebrikleri kabul etti. Diğer başkan adayları Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu, Cengiz\'in farkı açmasının ardından sandıklarının tamamının açılmasını beklemeden salondan ayrıldı. Ozan Korkut daha sonra yeniden salona gelerek başkan Mustafa Cengiz ve yönetimini tebrik etti. Korkut\'a kendisinin listesinde yer alan Adnan Öztürk de eşlik etti.

Tevfik Fikret Salonu\'nda yapılan sandık açılımı sırasında Mustafa Cengiz\'in sandıklardan üstün çıkması, salonda büyük coşkuyla karşılandı. Salonda bulunan genel kurul üyeleri, gri listenin ağırlıklı çıktığı sandıkların açıklanmasının ardından tezahüratlarda bulunarak Cengiz\'e destek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mustafa Cengiz\'in tebrikleri kabul etmesi

- Sonuçların açıklanması

- Salondan detaylar

- Genel detaylar

FOTOĞRAF: Yılmaz BEZGİN