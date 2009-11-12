Galatasaray camiası Elbruz için kenetlendi

Beşiktaş'ta minibüsün ezdiği G.Saray Üniversitesi öğrencisi Elbruz Bilge'nin davasını, GS liseli 5 avukat üstlendi. Arkadaşları da burs sistemi kuruyor.



Galatarasay Üniversetisi'nin en sevilen övğrencilerinden biriydi Elbruz Bilge... İktisat bölümü ikinci sınıfta okuyordu. Aynı zamana Galatasaray Lisesi mezunuydu. Liseyi, daimi yatılı olarak bitirmişti. Başarılıydı, geleceğe umutla bakmak için pek çok sebebi vardı. Ama trafik canavarı, pek çokları gibi onu da sevenlerinden, hayallerinden çok erken yaşta koparıp aldı.



26 Eylül günü İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda aşırı hız nedeniyle duramayarak kaldırıma çıkan bir minibüsün çarpması sonucu bir anda kanlar içinde yere yığıldı Elbruz... Ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz genci kurtarmaya, doktorların tüm çabası da yetmedi. Elbruz'a çarpan minibüsün şoförü Cavit Mutluçoban ise kazadan sonra bir taksiye binerek olay yerinden kaçtı ancak daha sonra polis kendisine telefonla ulaşınca teslim oldu. Fren boşalınca direksiyon hâkimiyeti kaybettiğini ileri sürdü fakat bilirkişi raporu öyle demiyordu.



Duruşma bugün



Bilirkişi raporunda, fren sisteminde arıza olmadığı, kaza esnasında fren kompresör kayışının koptuğu belirlendi.



Kazanın olduğu meydanda bulunan iki MOBESE kamerasının birinin arızalı olduğu, diğerinin de ters açıda olduğu için kaza anını kaydetmediği tespit edildi.



Minibüs şoförü Cavit Mutluçoban hakkında "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması ise bugün görülüyor.



Bu arada genç üniversitelinin arkadaşları da adını yaşatmak ve sorumluların cezalandırılması için harekete geçti. Bütün Galatasaray camiası Elbruz Bilge için kenetlendi. Ailenin avukatlığını Galatasaray Lisesi'nden mezun olan 5 avukat üstlendi. Üstelik hiç karşılık beklemeden...



Arkadaşları da Elbruz'un adına burs sistemi kurmak ve trafik kazalarına dikkat çeken paneller düzenlemek için düğmeye bastı.