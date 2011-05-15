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Spor

GALATASARAY CAFE CROWN YARI FİNALE YÜKSELDİ İSTANBUL (A.A)

15 Mayıs 2011 20:41

-GALATASARAY CAFE CROWN YARI FİNALE YÜKSELDİ İSTANBUL (A.A) - 15.05.2011 - Beko Basketbol Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Galatasaray Cafe Crown, Beşiktaş Cola Turka'ya 80-70 yenerek, seride durumu 3-0'a getirip yarı finale yükseldi. Karşılıklı sayılarla başlayan maçta 5. dakika 10-9 Beşiktaş Cola Turka lehine geçildi. Cevher'in sayılarıyla 8. dakikayı 16-9 önde geçen Beşiktaş Cola Turka karşısında konuk ekip, Johnson ve Rancik'in sayılarının ardından Tutku'nun serbest atıştan bulduğu sayılarla bitime 3 saniye kala 16-16 eşitliği yakaladı. Periyodun son hücumunu kullanan Beşiktaş Cola Turka'da Kemp'in 3 sayılık basketi, süre bittiği gerekçesiyle sayılmadı ve ilk periyot 16-16 berabere tamamlandı. İkinci periyoda 6-0'lık seriyle başlayıp skoru 22-16'ya getiren Galatasaray Cafe Crown'a 17-0'lık seri ile karşılık veren Beşiktaş Cola Turka, 17. dakikayı 33-22 önde geçip, devreyi de 38-31 önde kapadı. Üçüncü periyotta Galatasaray Cafe Crown, pota altından bulduğu sayılarla farkı azaltmak için büyük gayret sarf ederken, Beşiktaş Cola Turka, Cevher, Chatman ve Kemp'in sayılarıyla farkın kapanmasına izin vermedi. Konuk ekip, son dakikada farkı 2 sayıya (54-52) kadar düşürürken, siyah-beyazlılar Kemp'in serbest atıştan bulduğu sayılarla son çeyreğe 56-52 önde girdi. Son periyodun başında Beşiktaş Cola Turka, hücumda peş peşe top kayıpları yaptı. Galatasaray Cafe Crown, farkı kapayıp, 34. dakikada Shipp'in basketiyle 60-58 öne geçti. Son 5 dakikaya 7 sayı (65-58) önde giren sarı-kırmızılılar, Andric ve Shumpert'in skorer oyunuyla 38. dakikada farkı 10 (76-66) sayıya kadar çıkardı. Beşiktaş Cola Turka'nın farkı kapama çabaları sonuç vermeyince, Galatasaray Cafe Crown derbiden 80-70 galip ayrıldı. Galatasaray Cafe Crown, 1-0 önde başladığı serinin ilk maçında Beşiktaş Cola Turka'yı normal süresi 80-80 biten maçta 94-90 yenmişti. Bugünkü galibiyetle seriyi 3-0'a getiren sarı-kırmızılı ekip, yarı finale yükseldi.

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