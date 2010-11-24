-GALATASARAY CAFE CROWN GRUP LİDERİ İSTANBUL (A.A) - 23.11.2010 - Basketbol ULEB Avrupa Kupası (E) Grubu 2. maçında Galatasaray Cafe Crown, İtalya'nın NGC Bennet Cantu takımını 19 sayı farkla yenerek grup liderliğini ele geçirdi: 76-57. Maça iyi başlayan Galatasaray Cafe Crown, Rochestie ve Andric'in basketleriyle 5-0 öne geçti. İyi savunma yapmaya çalışan ev sahibi ekip, ilk dakikalarda savunma ribauntlarında zorluk yaşadı. 5. dakika Galatasaray Cafe Crown'un 9-7 üstünlüğü ile geçilirken, sarı-kırmızılı ekip Shipp ile etkili olup, maça ağırlığını koymaya başladı. Ancak, Marconato ve Mian ile sayılar bulan İtalya temsilcisi, 8. dakika dolarken beraberliği yakalamayı başardı: 14-14. Oldukça çekişmeli geçen ilk periyotun sonuna doğru Ermal ile bir basket bulan Galatasaray Cafe Crown, bu bölümü 18-16 önde tamamlamayı başardı. İlk periyotta Galatasaray Cafe Crown 9, GNC Bennet Cantu ise 10 oyuncusunu oynattı. İkinci periyot karşılıklı basketlerle başlarken, ev sahibi ekip, Shumpert ve Ermal ile bulduğu basketlerle oyunda, az farklı da olsa üstünlüğünü sürdürdü. Ortner'i durdurmakta zorlanan Galatasaray Cafe Crown, buna rağmen, çok iyi atış yüzdesiyle oynayan Ermal'in yanı sıra, Tutku, Shumpert ve Rancik'in sayılarıyla 10-0'lık bir seri yakalayarak, 17. dakikada farkı yakaladı: 32-22. İyi oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, 19. dakikada farkı 14 sayıya kadar (38-24) çıkarıp, devreyi de 40-26 önde bitirdi. İlk yarıda Galatasaray Cafe Crown'da 11 sayı atan Ermal yıldızlaşırken, Evren ve Rancik ise 5'er ribaund alarak sarı-kırmızılı ekibe katkı sağladılar. İkinci yarı karşılıklı basketlerle başlarken, sarı-kırmızılı ekibin top kayıplarını Leunen ile değerlendiren NGC Bennet Cantu, 23. dakikada farkı 6 sayıya kadar indirdi: 44-38. Ancak kısa sürede toparlanan sarı-kırmızı ekip, Tutku ve Andric ile bulduğu basketlerle farkı 27. dakikada yeniden 10 sayıya (50-40) çıkarıp, 3. periyodu da 56-42 üstün tamamlamayı bildi. 31. dakikada Andric'in basketiyle 16 sayılık farka (58-42) ulaşan Galatasaray Cafe Crown, oldukça rahatladı. Bu dakikalarda Andric üst üste bulduğu sayılarla coşarken, 32. dakikada ev sahibi ekip 20 sayılık farkı yakaladı: 65-45. 35. dakika 67-48 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğü ile geçilirken, 38. dakikada farkı 24 sayıya kadar çıkaran (75-51) Galatasaray Cafe Crown, maçtan da 76-57 galip ayrıldı. Gruptaki iki maçını da kazanan Galatasaray Cafe Crown, liderliğe yükseldi. Sarı-kırmızılılar, ilk maçlar sonunda grupta averajla Cantu'nun gerisinde ikinci durumda bulunuyordu. Galatasaray Cafe Crown maçta 13 üç sayılık atışta 6 isabet (Yüzde 46) kaydederken, NGC Bennet Cantu ise 27 üç sayılık denemesinde sadece 7 isabet (Yüzde 26) bulabildi. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Dani Hierrezuelo xx (İspanya), Panagiotis Anastopoulos xxx (Yunanistan), Nikola Lepetic (Karadağ) Galatasaray Cafe Crown: Rochestie xxx 14, Shipp xx 9, Caner xx, Andric xxxx 19, Rancik xx 5, Ermal xxx 12, Evren xxx 2, Shumpert xx 8, Tutku xx 7, Haluk x NGC Bennet Cantu: Green x 6, Mazzarino x, Micov xx 14, Leunen xx 10, Ortner xx 8, Marconato x 4, Markoishvili xx 5, Mian xx 5, Tabu x 3, Urbutis x 2 1. Periyot: 18-16 Devre: 40-26 3. Periyot: 56-42 -YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDAN ÇIKIP MAÇA GELDİLER- Galatasaray Yönetim Kurulu üyeleri, bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptıkları toplantının ardından topluca maça geldiler. Yöneticiler, protokol tribününde karşılaşmayı birlikte takip ederek birlik-beraberlik mesajları verdi. Maç öncesinde birbirleriyle sohbet etmeyen başkan Adnan Polat ile 2. Başkan Mehmet Helvacı'nın, daha sonra karşılaşmayı yan yana izlemesi dikkati çekti. Polat'ın, maç öncesinde Helvacı'nın kulağına eğilerek bir şeyler anlattığı görüldü. Başkan Polat ile Helvacı'nın birbirlerine soğuk davranması dikkat çekerken, Helvacı'nın daha çok yönetici Hakan Üstünberk ile sohbet ettiği görüldü. Bu arada, maç başladıktan sonra Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel de salona gelerek, Polat ile yönetici Yiğit Şardan'ın arasına oturdu. Galatasaray Cafe Crown'un ilk periyot haricinde rakibine karşı üstün bir oyun ortaya koyması başkan Polat ve yöneticileri memnun ederken, 4. periyotta oluşan 20 sayılık fark yüzleri güldürdü. Yönetim Kurulu üyeleri, maçtan sonra oyuncuları ayakta alkışladı. Taraftarlar ile oyuncular, maç sonrasında galibiyeti büyük bir coşkuyla kutladılar. Öte yandan, Adnan Polat ve yönetim kurulu üyeleri salona girdiklerinde taraftarlarca alkışlanırken, sarı-kırmızılı taraftarlar daha sonra ise hep birlikte ''Herkes gider biz kalırız, biz Galatasaraylı'yız'' şeklinde tezahürat yaptılar. Taraftarlar, maç sonunda ise futbolda bu hafta sonunda Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maç öncesinde, siyah-beyazlı kulüp aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulundular.