Galatasaray, Bursaspor'a hazırlanıyor

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında Bursaspor\'u konuk edecek Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana hareketlilik çalışmasıyla başladı. Antrenman daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması ile devam etti. İdmanın ana bölümünde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirilirken, antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Takım kaptanı Selçuk İnan antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Uyluk ön adele grubuna darbe alan Ryan Donk tedavisinin ardından saha adaptasyon çalışmalarına başlarken, Norveç Milli Takımı\'ndan dönen Martin Linnes, günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi.

Milli takım antrenmanında sol kasığında zorlanma tespit edilen Younes Belhanda ile Yeşil Burun Adaları Milli Takımı\'nın Tanzanya ile oynadığı maçın ardından sağ kasık adalesinde ağrı hisseden Garry Rodrigues\'in tedavisine başlandı.

Çalışmaya Fernando Muslera, Henry Onyekuru, Yuto Nagatomo ve Sofiane Feghouli ise katılmadı.

Sarı-kırmızılı ekip ,Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 18.00\'de yapacağı antrenmanla tamamlayıp, Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde kampa girecek.

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