T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray-Bursaspor Süper Kupa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray ile Bursaspor, TFF Süper Kupa'da ilk kez karşı karşıya gelecek

08 Ağustos 2015 17:01

TFF Süper Kupa maçında geçen yılı çifte kupayla kapatan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Bursaspor karşı karşıya gelecek. Galatasaray ile Bursaspor, TFF Süper Kupa'da ilk kez karşı karşıya gelecek

Ankara'da Osmanlı Stadı'nda oynanacakGalatasaray-Bursaspor maçı bu akşam 20.45'te başlayacak. 

Ntv'de yer alan habere göre, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maç ATV ekranlarından izlenebilecek.

 

Muhtemel 11'ler:


Galatasaray: Muslera, Sabri, Chedjou, Hakan Balta, Telles, Selçuk, Bilal, Yasin, Sneijder, Podolski, Burak

Bursaspor: Mert Günok, Advincula, Sivok, Serdar, Aziz Behic, Şamil, Jorquera, Ozan, Josue, Emre, Bakambu

 

İlk kez Ankara'da oynanacak

 

TFF Süper Kupa adıyla 9 kez düzenlenen organizasyon, ilk kez Ankara'da gerçekleştirilecek.

Daha önce 3 defa Almanya'da yapılan TFF Süper Kupa maçı, İstanbul'da iki, Erzurum, Kayseri ve Manisa'da birer kez oynandı. Süper Kupa'ya başkent Ankara ve Osmanlı Stadı ilk kez ev sahipliği yapacak.

 

Süper Kupa'da ilk kez karşılaşacaklar

 

Galatasaray ile Bursaspor, TFF Süper Kupa'da ilk kez karşı karşıya gelecek.

Organizasyonun Cumhurbaşkanlığı Kupası adıyla düzenlendiği yıllardan bu yana 21 kez final oynayan Galatasaray, 13 defa mutlu sona ulaştı. Tarihinde 2 kez kupa için mücadele eden Bursaspor ise 2009-2010 sezonunda Trabzonspor'a, 1985-1986 sezonunda ise Beşiktaş'a yenilmekten kurtulamadı. Daha önce Cumhurbaşkanlığı Kupası adıyla düzenlenen organizasyonun tüm maçları Ankara'da oynanmış, 31 maçta 19 Mayıs Stadı, bir maçta da Cebeci İnönü Stadı ev sahipliğini üstlenmişti.

ETİKETLER

süper kupagalatasaraybursaspormaçsaat kaçtaatvosmanlı stadı20 45galatasaray maçı saat kaçtahangi kanaldanasıl ulaşırımt24habersporkarşılaşmasüper kupa finalisüper kupa hangi takımlar arasında oynanır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24