Galatasaray-Bursaspor Süper Kupa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TFF Süper Kupa maçında geçen yılı çifte kupayla kapatan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Bursaspor karşı karşıya gelecek. Galatasaray ile Bursaspor, TFF Süper Kupa'da ilk kez karşı karşıya gelecek

Ankara'da Osmanlı Stadı'nda oynanacakGalatasaray-Bursaspor maçı bu akşam 20.45'te başlayacak.

Ntv'de yer alan habere göre, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maç ATV ekranlarından izlenebilecek.

Muhtemel 11'ler:



Galatasaray: Muslera, Sabri, Chedjou, Hakan Balta, Telles, Selçuk, Bilal, Yasin, Sneijder, Podolski, Burak

Bursaspor: Mert Günok, Advincula, Sivok, Serdar, Aziz Behic, Şamil, Jorquera, Ozan, Josue, Emre, Bakambu

İlk kez Ankara'da oynanacak

TFF Süper Kupa adıyla 9 kez düzenlenen organizasyon, ilk kez Ankara'da gerçekleştirilecek.

Daha önce 3 defa Almanya'da yapılan TFF Süper Kupa maçı, İstanbul'da iki, Erzurum, Kayseri ve Manisa'da birer kez oynandı. Süper Kupa'ya başkent Ankara ve Osmanlı Stadı ilk kez ev sahipliği yapacak.

Süper Kupa'da ilk kez karşılaşacaklar

Galatasaray ile Bursaspor, TFF Süper Kupa'da ilk kez karşı karşıya gelecek.

Organizasyonun Cumhurbaşkanlığı Kupası adıyla düzenlendiği yıllardan bu yana 21 kez final oynayan Galatasaray, 13 defa mutlu sona ulaştı. Tarihinde 2 kez kupa için mücadele eden Bursaspor ise 2009-2010 sezonunda Trabzonspor'a, 1985-1986 sezonunda ise Beşiktaş'a yenilmekten kurtulamadı. Daha önce Cumhurbaşkanlığı Kupası adıyla düzenlenen organizasyonun tüm maçları Ankara'da oynanmış, 31 maçta 19 Mayıs Stadı, bir maçta da Cebeci İnönü Stadı ev sahipliğini üstlenmişti.