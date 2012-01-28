Galatasaray Bursa'dan yine eli boş döndü



T24 - Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, son 3 sezondur mağlup ayrıldığı Bursaspor deplasmanından bir kez daha eli boş ayrıldı.





Bursaspor, ilk 45 dakikada Galatasaray’ın uyguladığı pres karşısında oldukça zorlandı. Oyunu kendi yarı alanında kabul eden yeşil-beyazlı takım, Sestak’ın süratli oyunundan yararlanarak rakip kaleye hızlı hücumlarla gitmeye çalıştı.



Galatasaray ise uyguladığı baskı sonucu topa daha fazla sahip olsa da organize atak geliştirmekte aynı beceriyi gösteremedi. Sarı-kırmızılı takım, Bursaspor kalesine özellikle kanat organizasyonlarıyla etkili olmaya çalıştı.



Maçın ilk atağını daha 14. saniyede Sercan Yıldırım geliştirdi. Orta alandan aldığı pasla hareketlenen Sercan’ın ceza yayı üzerinden vuruşunda yerden gelen topu kaleci Carson kontrol etti.



23. dakikada Ujfalusi’nin ceza sahası önünde düşürüldüğü pozisyonu hakem Fırat Aydınus "serbest atış" olarak değerlendirdi. Atışı kullanan Selçuk’un vuruşunda top, üstten auta çıktı.



29. dakikada sol kanattan hareketlenen Riera, topu penaltı noktasına doğru ortaladı. İyi yükselen Elmander’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Carson’da kaldı.



32. dakikada Riera’nın ara pasıyla ceza sahasına giren Elmander’in penaltı noktasından sert şutunda yerden gelen top, Carson’dan döndü. Emre’nin tamamlamak istediği meşin yuvarlağa Carson sahip oldu.





Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Bursaspor: Carson, Hakan, Serdar, İbrahim, Stepanov, Sestak, Adem, N’Diaye, Ozan, Batalla, Pinto

Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Ujfalusi, Hakan, Emre, Selçuk, Melo, Riera, Sercan, Elmander





Bursaspor-Galatasaray maçından notlar



Bursaspor’un Galatasaray ile oynadığı maça yeşil-beyazlı bayan ve çocuk taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) verdiği ceza nedeniyle erkek taraftarların izleyemediği maçta, tribünlerde yaklaşık 15 bini aşkın bayan ve çocuk taraftar yer aldı.



Bayan ve çocuk taraftarlar, tribünlerde ilginç görüntüler oluştururken yeşil-beyazlı futbolculara da tezahüratlarıyla destek verdi. Maç için stat kapıları saat 16.00’da açılırken, erken saatlerden itibaren stat çevresine gelen kadın ve çocuk taraftarlar, kapıların açılmasıyla birlikte tribünlere giriş yaptı. Kadın ve çocuk taraftarlar, takımlarına çalınan şarkılar eşliğinde destek verdi. Stat görevlileri de kadın ve çocukların hoşuna gidecek müzikleri yayınlamayı tercih etti. Kadın ve çocuk taraftarlar, ısınmak için sahaya çıkan futbolcuları tribünlere çağırdı. Futbolcular da bu talebi karşılıksız bırakmadı. Yeşil-beyazlı futbolcular, sahaya çıktıklarında kadın taraftarlara karanfil attı. Teksas diye adlandırılan bölümdeki kadın taraftarlar da, "Teksas burada dimdik ayakta" diye tezahürat yaptı.





İlginç tezahüratlar

Kadın taraftarlar maç sırasında ilginç tezahüratlar yapmaktan da geri kalmadı. "Tacı da biliriz ofsaytı da" diye bağıran kadın ve çocuk taraftarlar, "Şampiyon Bursa", "Bursaspor sen bizim her şeyimizsin" diye de tempo tuttu. Kadın taraftarlar, tribünlerde ilginç pankartlar da açtı. Kapalı kale arkasındaki bir grup taraftar, "Dünyada Türk olmak gibidir Türkiye’de Bursasporlu olmak" yazılı pankart açtı.





Galatasaraylı kadın ve çocuk taraftarlar

Karşılaşmayı Galatasaraylı kadın ve çocuk taraftarlar da izledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kendilerine ayrılan bölünde takımlarına destek verdi.





Erkeklerden karşılama



Bursaspor’a verilen ceza nedeniyle maça giremeyen erkek taraftarlar ise takımlarını stat dışında karşıladı. Kapalı tribünün bulunduğu bölümde toplanan bini aşkın taraftar, takımlarını burada çoşkulu tezahüratlarla destekledi. Galatasaray’ı stada girerken ıslıklarla protesto eden taraftarlar, Bursaspor geldiğinde ise büyük coşku yaşadı. Meşaleler yakan taraftarlar futbolcuları yanlarına çağırdı. Yeşil-beyazlı futbolcular da taraftarlarının bu talebini karşılıksız bırakmadı. Taraftarlarının coşkulu tezahüratına futbolcular alkışlarla karşılık verdi.





Vederson’un yerine Stepanov



Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, kart cezalısı Vederson’un yerine sol kanatta Stepanov’a şans verdi. Yeni transfer Sebastian Pinto yine ilk 11’de yer bulurken, Bangura ve Turgay oyuna girmek için yedek kulübesinde bekledi.





Sercan Bursa’da ilk kez Bursaspor’a karşı



Sezon başında Galatasaray’a transfer olan Sercan Yıldırım, Bursa’da ilk kez eski takımına karşı forma giydi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sercan’ı bu maçta ilk 11’de sahaya sürdü. Sercan maç öncesi eski takım arkadaşlarıyla ve Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile hasret giderdi.





Ankaragücü unutulmadı



Bu arada Bursasporlu kadın ve çocuk taraftarlar karşılaşmanın 6. dakikasında Ankaragücü lehine tezahüratlarda bulunarak stattaki eski geleneği de sürdürmüş oldular.





