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Spor

Galatasaray: Burak Yılmaz ve Muslera'yı satmayı düşünmüyoruz

Burak Yılmaz ile Fernando Muslera'ya İngiliz kulüplerinin talip olduğu yönünde haberler basında yer almıştı

17 Ağustos 2015 14:17

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Fatih İşbecer, oyuncuları Burak Yılmaz ve Fernando Muslera'yı satmayı düşünmediklerini söyledi.

İşbecer yaptığı açıklamada, Burak ve Muslera için kendilerine gelen herhangi bir transfer teklifi olmadığını belirterek, "Bu oyuncular için bize ne resmi ne de dolaylı yoldan herhangi bir teklif gelmiş değil. Bizim için çok önemli oyuncular ve onlardan çok memnunuz. Astronomik bir teklif gelmediği sürece satmayı düşünmüyoruz. Ayrıca bu oyuncular için herhangi bir fiyat da belirlemedik" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz ile Fernando Muslera'ya İngiliz kulüplerinin talip olduğu yönünde haberler basında yer almıştı.

 

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