Aslan, Devler Ligi'nde nihayet 3 puanı kopardı

Mancini: Bu kadarını beklemiyordum

Oyuncularının performansının kendisini şaşırttığını söyleyen Mancini, "İlk yarı, ilk 60 dakika iyiydik. Ben de bu kadar iyi bir performans beklemiyordum. Daha hazır değiliz. Ama oldukça iyiydik." dedi.

Oyuncu değişiklikleri sorulan İtalyan teknik adam, "Melo'nun kas sıkıntısı vardı. Didier ile Wesley de son dönemde çok fazla maç oynadı. Bu nedenle onları kenara aldım" ifadelerini kullandı.

'Değeştirmemiz gereken şeyler var'

Takımda değiştirmeleri gereken şeyler olduğunu vurgulayan antrenör, "Hala zamana ihtiyacımız var. 60 dakika iyiydik. Ama değiştirmemiz gereken şeyler var. Yeni bir teknik direktör geldi takımın başına, geliştirmemiz gereken şeyler var. Bu gece taraftarlar için mutluyum." diye konuştu.

Mancini gruptaki şanslarını değerlendirirken, "Grup hala açık. Bir önceki beraberlikle bu grubu açık hale getirdik. Son maçta Juventus karşısında final oynamak istiyorsak, kendimizi geliştirmemiz lazım." sözleri ile cevap verdi.

'Burak için üzgünüm'

Burak Yılmaz hakkında görüşlerini belirten Mancini "Burak harika bir maç ortaya koydu. Üzgünüm çünkü 3-4 pozisyonu vardı. Atsaydı daha iyi olacaktı" şeklinde konuştu.

'Sneijder daha da iyi olacak'

Wesley Sneijder'in performansıyla ilgili sorulan soruya cevap veren İtalyan teknik adam, "Sneijder çok iyi bir oyuncu. Şu anda iyi bir performans vermeye başladı. Fiziksel olarak daha da iyi duruma gelince daha iyi işler yapacaktır. Son dönemde antrenmandan çok maç yaptı. Açığı kapatınca daha iyi olacak" yorumunu yaptı.

Melo: Robot değilim

Galatasaray'da Kopenhag karşısında ilk golü kaydeden Felipe Melo, mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

'Herkes mücadele etti'

"Bugün sadece Melo, Drogba, Sneijder'in galibiyeti olmadı. Önemli bir maçtı. Galatasaray takımının maçıydı. Herkes mücadele etti koştu. Kaleciden forvete kadar herkes gerekeni yaptı. Geçen sezon evimizde iyi bir performans gösterememiştik. Şampiyonlar Ligi'nde evimizde kazanmanın bir özlemi vardı. Güzel bir galibiyet oldu."

'Real Madrid'e karşı ilk golü bulursak yeneriz'

"Real Madrid karşısında Fatih hocamızın önderliğinde basan bir takım vardı. İlk golü bulsak farklı olabilirdi. Bugün de basan bir takım vardı. İlk golü bulmamız avantaj oldu. R. Madrid karşısında da golü bulsak farklı olurdu."

'Ben de robot değilim'

"Bir futbolcu için sezon öncesi kampı önemlidir. Ben de robot değilim. Sezon öncesi kampını iyi şekilde geçirmem lazım. Geçen sene 2 ay geç katıldım. Amerika'da çalışmalarımı yapıyordum ama o farklı. Bu sezon kampa katıldım ve daha iyiyim. Bu maçta iyi oynadığımı düşünüyorum."