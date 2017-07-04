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Spor

Galatasaray, bir 'transfer uçağı' daha indiriyor!

Cezayirli futbolcu, geçen sezon West Ham United formasıyla çıktığı 28 maçta 4 gol 3 asist istatistiği yakaladı

04 Temmuz 2017 20:05

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in geçen hafta, "Bir hafta sonra Galatasaray uçakları inecek" diyerek transfer müjdesi verdikten sonra Bafetimbi GomisYounes Belhanda ve Maicon'u kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, West Ham United forması giyen Sofiane Feghouli ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, Cezayirli oyuncunun bonservisi için İngiliz kulübüne 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

BiPSpor'un haberine göre; 27 yaşındaki Cezayirli futbolcunun kulübü West Ham United'ı ikna eden sarı-kırmızılı yönetim, oyuncuyla da anlaşmaya vararak transferi bitirdi. Feghouli'nin adı, 2 sezondur Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde söylentilere karışıyordu.

Transfermarkt verilerine göre değeri 12 milyon Euro olan Feghouli, geçen sezon West Ham United formasıyla çıktığı 28 maçta 4 gol 3 asist istatistiği yakaladı.

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