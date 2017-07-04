Galatasaray, bir 'transfer uçağı' daha indiriyor!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in geçen hafta, "Bir hafta sonra Galatasaray uçakları inecek" diyerek transfer müjdesi verdikten sonra Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda ve Maicon'u kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, West Ham United forması giyen Sofiane Feghouli ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, Cezayirli oyuncunun bonservisi için İngiliz kulübüne 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

BiPSpor'un haberine göre; 27 yaşındaki Cezayirli futbolcunun kulübü West Ham United'ı ikna eden sarı-kırmızılı yönetim, oyuncuyla da anlaşmaya vararak transferi bitirdi. Feghouli'nin adı, 2 sezondur Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde söylentilere karışıyordu.

Transfermarkt verilerine göre değeri 12 milyon Euro olan Feghouli, geçen sezon West Ham United formasıyla çıktığı 28 maçta 4 gol 3 asist istatistiği yakaladı.