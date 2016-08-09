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Spor

Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa finali saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ve Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray, 13 Ağustos'ta karşı karşıya gelecek

09 Ağustos 2016 20:56

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig şampiyonu olan Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan Galatasaray, Süper Kupa finalinde karşılaşacak.

Beşiktaş ile Galatasaray TFF Turkcell Süper Kupası mücadelesinde Torku Konya Stadı'nda karşılaşacak.

 

Hangi kanaldan yayınlanacak?

 

13 Ağustos 2016 Cumartesi akşamı saat 20.45'de başlayacak olan Süper Kupa mücadelesini ATV canlı olarak yayınlayacak.

 

Son 10 yılın Süper Kupa şampiyonları

 

2015-2016 - Galatasaray 1-0 Bursaspor
2014-2015 - Fenerbahçe 0-0 (3-2, pen) Galatasaray
2013-2014 - Galatasaray 1-0 Fenerbahçe
2012-2013 - Galatasaray 3-2 Fenerbahçe
2011-2012 - Fenerbahçe - Beşiktaş (İPTAL)
2010-2011 - Bursaspor 0-3 Trabzonspor
2009-2010 - Beşiktaş 0-2 Fenerbahçe
2008-2009 - Galatasaray 2-1 Kayserispor
2007-2008 - Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş
2006-2007 - Galatasaray 0-1 Beşiktaş

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