Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa finali saat kaçta, hangi kanalda?

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig şampiyonu olan Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan Galatasaray, Süper Kupa finalinde karşılaşacak.



Beşiktaş ile Galatasaray TFF Turkcell Süper Kupası mücadelesinde Torku Konya Stadı'nda karşılaşacak.

Hangi kanaldan yayınlanacak?

13 Ağustos 2016 Cumartesi akşamı saat 20.45'de başlayacak olan Süper Kupa mücadelesini ATV canlı olarak yayınlayacak.

Son 10 yılın Süper Kupa şampiyonları

2015-2016 - Galatasaray 1-0 Bursaspor

2014-2015 - Fenerbahçe 0-0 (3-2, pen) Galatasaray

2013-2014 - Galatasaray 1-0 Fenerbahçe

2012-2013 - Galatasaray 3-2 Fenerbahçe

2011-2012 - Fenerbahçe - Beşiktaş (İPTAL)

2010-2011 - Bursaspor 0-3 Trabzonspor

2009-2010 - Beşiktaş 0-2 Fenerbahçe

2008-2009 - Galatasaray 2-1 Kayserispor

2007-2008 - Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş

2006-2007 - Galatasaray 0-1 Beşiktaş