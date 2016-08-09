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Spor

Süper Kupa finalinin hakemi açıklandı

Beşiktaş ile Galatasaray arasında 13 Ağustos Cumartesi günü oynanacak maçı Mete Kalkavan yönetecek

09 Ağustos 2016 19:03

Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ve Ziraat Türkiye kupası Şampiyonu Galatasaray arasında oynancak olan Süper Kupa finalini Mete Kalkavan'ın yöneteceği açıklandı. Beşiktaş, Mete Kalkavan yönetiminde Galatasaray ile oynadığı 2 maçı da kazandı.

Süper Kupa maçı 13 Ağustos saat 20:30 da Konya'da oynancak.

 

Mete Kalkavan'ın özgeçmişi

 

FIFA kokartlı Mete Kalkavan 1980 doğumlu ve makine mühendisi. 1999 yılında hakem olarak sahalara adımını attı, ilk Süper Lig maçına 14 Eylül 2003 tarihinde oynanan Ankaragücü - Denizlispor müsabakasıyla yardımcı hakem olarak çıktı.

Hakem olarak görev yaptığı ilk Süper Lig maçı ise 8 Mayıs 2011'deki Gençlerbirliği-Konyaspor müsabakasıdır. 24 Aralık 2012'den bu yana FIFA kokartı takan Mete Kalkavan geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de 20, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1, PTT 1. Lig'de 2 ve UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 maçta düdük çaldı.

[Süper Lig ve kupada kurallar değişti]

Süper Lig ve kupada kurallar değişti

Mete Kalkavan, geçen sezon Galatasaray A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Finali'ni de yönetmişti.

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