Süper Kupa finalinin hakemi açıklandı

Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ve Ziraat Türkiye kupası Şampiyonu Galatasaray arasında oynancak olan Süper Kupa finalini Mete Kalkavan'ın yöneteceği açıklandı. Beşiktaş, Mete Kalkavan yönetiminde Galatasaray ile oynadığı 2 maçı da kazandı.

Süper Kupa maçı 13 Ağustos saat 20:30 da Konya'da oynancak.

Mete Kalkavan'ın özgeçmişi

FIFA kokartlı Mete Kalkavan 1980 doğumlu ve makine mühendisi. 1999 yılında hakem olarak sahalara adımını attı, ilk Süper Lig maçına 14 Eylül 2003 tarihinde oynanan Ankaragücü - Denizlispor müsabakasıyla yardımcı hakem olarak çıktı.

Hakem olarak görev yaptığı ilk Süper Lig maçı ise 8 Mayıs 2011'deki Gençlerbirliği-Konyaspor müsabakasıdır. 24 Aralık 2012'den bu yana FIFA kokartı takan Mete Kalkavan geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de 20, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1, PTT 1. Lig'de 2 ve UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 maçta düdük çaldı.

[Süper Lig ve kupada kurallar değişti]

Süper Lig ve kupada kurallar değişti

Mete Kalkavan, geçen sezon Galatasaray A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Finali'ni de yönetmişti.