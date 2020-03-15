Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya gelen Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması öncesi gözler yayıncı kuruluş beIN Sports'a döndü. Karşılaşmasının başlamasına 2 saatten az bir süre kala beIN Sports'tan hâlâ konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.



Derbiyi heyecanla bekleyen futbolseverler, 'Galatasaray - Beşiktaş maçı şifresiz mi?' sorusuna yanıt ararken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, BeIN Sports'la bu konuda görüşme halinde olduklarını belirterek, alınmış bir karar olmadığını dile getirdi.

Pek çok lig şifresiz yayınlama kararı aldı

Tüm dünyada etkisini gösteren Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, Avrupa'nın önemli ligleri ertelenirken, Portekiz'de ligin yayıncısı Sport TV 2 hafta, Bundesliga yayıncısı Sky Germany ise Koronavirüsü salgını nedeniyle 3 hafta boyunca maçların şifresiz yayınlanacağını açıkladılar.

Avrupa'da bu gelişmeler yaşanırken Türkiye'de de alınan karar sonrası gözler yayıncı kuruluşa çevrildi. Sosyal medya üzerinden yayıncı kuruluşa yapılan çağrılarda insanların dışarı çıkmayıp maçları evinde izlemesi için karşılaşmaların şifresiz yayınlanması gerektiği belirtilerek, Sport TV ve Sky Germany'nin tavırları örnek gösterildi.

Galatasaray-Beşiktaş maçı şifresiz mi?

beIN SPORTS Yönetimi'nin vereceği karar merakla beklenirken, yayıncı kuruluşun takınacağı tavır merak konusu.



Ancak beIN SPORTS maçları şifresiz yayınlama kararı alsa dahi, sadece evinde dekoder bulunan futbolseverler bu imkandan yararlanabilecek. Dekoder sahibi olmayan sporseverler maçları şifresiz dahi olsa izleme imkânı bulamayacak.