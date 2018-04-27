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Spor

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA) - GALATASARAY, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü

27 Nisan 2018 18:09

İSTANBUL,(DHA) - GALATASARAY, Spor Toto Süper Lig\'in 31\'inci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koordinasyon ve hareketlilik çalışmasıyla başlandı. Daha sonra beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılıların bugünkü antrenmanında Fatih Terim\'in isteği ile A Takım Atletik Performans departmanında çalışacak olan Aysel Uçkan da yer aldı. Kıbrıs doğumlu olan ve ilk öğrenimini burada tamamlayan Uçkan, lisans eğitimini Galler\'deki Swansea Üniversitesi Spor ve Egzersiz Bilimleri bölümünü bitirdikten sonra İngiltere Premier League ekiplerinden Swansea City Futbol Kulübü kadın futbol takımında bir sezon maç ve performans analisti olarak görev yaptı. İskoçya\'daki Glasgow Üniversitesi\'nde Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı üzerine yüksek lisansını gerçekleştiren Aysel Uçkan, son yedi ayda ise Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde bulunuyordu.
Galatasaray, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.00\'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele için Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde kampa girecek.
(FOTOĞRAFLI)

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