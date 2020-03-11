T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisini hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek

Abdulkadir Bitigen

11 Mart 2020 11:42

Türkiye Futbol Federasyonu 26. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı.

Buna göre haftanın en önemli maçında karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ve Beşiktaş maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maçın yardımcı hakemleri Volkan Ahmet Narinç ve İsmail Şencan olacak.

İşte 26. hafta maçları ve karşılaşmaları yönetecek hakemler...

13 Mart Cuma

20.00 MKE Ankaragücü - Rizespor: Halil Umut Meler
20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

14 Mart Cumartesi

14.00 Denizlispor - Gençlerbirliği: Cüneyt Çakır
17.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

15 Mart Pazar

13.30 Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan
16.00 Trabzonspor - Başakşehir: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

16 Mart Pazartesi

20.00 Antalyaspor - Sivasspor: Özgür Yankaya

ETİKETLER

Abdulkadir BitigenGalatasarayBeşiktaşhakemderbinin hakemiGalatasaray Beşiktaş maçının hakemi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24