Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu 26. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı.
Buna göre haftanın en önemli maçında karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ve Beşiktaş maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maçın yardımcı hakemleri Volkan Ahmet Narinç ve İsmail Şencan olacak.
İşte 26. hafta maçları ve karşılaşmaları yönetecek hakemler...
13 Mart Cuma
20.00 MKE Ankaragücü - Rizespor: Halil Umut Meler
20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
14 Mart Cumartesi
14.00 Denizlispor - Gençlerbirliği: Cüneyt Çakır
17.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Hüseyin Göçek
15 Mart Pazar
13.30 Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan
16.00 Trabzonspor - Başakşehir: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
16 Mart Pazartesi
20.00 Antalyaspor - Sivasspor: Özgür Yankaya