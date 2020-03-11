Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu 26. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı.



Buna göre haftanın en önemli maçında karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ve Beşiktaş maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maçın yardımcı hakemleri Volkan Ahmet Narinç ve İsmail Şencan olacak.

İşte 26. hafta maçları ve karşılaşmaları yönetecek hakemler...

13 Mart Cuma



20.00 MKE Ankaragücü - Rizespor: Halil Umut Meler

20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

14 Mart Cumartesi



14.00 Denizlispor - Gençlerbirliği: Cüneyt Çakır

17.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

15 Mart Pazar



13.30 Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan

16.00 Trabzonspor - Başakşehir: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

16 Mart Pazartesi



20.00 Antalyaspor - Sivasspor: Özgür Yankaya