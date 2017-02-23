Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

27 Şubat Pazartesi günü Türk Telekom Arena'da oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisini Bülent Yıldırım yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Arena'da saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Bülent Yıldırım'ın yardımcıları Ekrem Kan ve Asım Yusuf Öz olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini de Volkan Bayarslan üstlenecek.

İşte 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler:

Yarın:

19.00 Çaykur Rizespor-Kayserispor: Halil Umut Meler

20.00 Kasımpaşa-Bursaspor: Özgür Yankaya

25 Şubat Cumartesi:

15.00 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor: Fırat Aydınus

16.00 Akhisar Belediyespor-Antalyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor: Halis Özkahya

26 Şubat Pazar:

13.30 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği: Barış Şimşek

16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

19.00 Gaziantepspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

27 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Bülent Yıldırım