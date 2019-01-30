Galatasaray beklenen forveti açıkladı!

Galatasaray, merakla beklenen forvet transferini açıkladı. Sarı-kırmızılılar Kasımpaşa ile Mbaye Diagne'nin transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, Diagne'nin transferi için Kasımpaşa'ya 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-kırmızılıların şampiyon olması durumunda Kasımpaşa'ya 3 milyon Euro daha ödeme yapılacak. Ayrıca, Diagne'nin bir sonraki satışından elde edilen kârdan Kasımpaşa'ya yüzde 25 pay verilecek.

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