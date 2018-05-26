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Spor

Galatasaray başkanlık seçiminde 10'uncu sandık açıldı

İSTANBUL,(DHA) Galatasaray'ın Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda 10'uncu sandık sonuçları belli oldu

26 Mayıs 2018 21:26

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray\'ın Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı\'nda 10\'uncu sandık sonuçları belli oldu.
Galatasaray Lisesi\'nde yapılan genel kurulda 20 sandıkta 4803 üye oy kullandı. 10\'uncu sandıkta; Mustafa Cengiz:141 , Dursun Özbek:64  , Ozan Korkut:42 , Ali Fatinoğlu: 12 oy aldı.
Genel kurulda sandıkların yarısı açılırken toplamda Mustafa Cengiz: 1044  - Dursun Özbek: 666 - Ozan Korkut: 291 - Ali Fatinoğlu: 115 oy aldı.
DURSUN ÖZBEK SALONDAN AYRILDI
Sarı-kırmızılı kulübün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı\'nda 10\'uncu sandık açılırken, Ali Fatinoğlu\'nun ardından başkan adayı Dursun Özbek de Galatasaray Lisesi\'nden ayrıldı.

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