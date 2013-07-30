Aysal, Arda Turan iddiasını yalanladı

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, sarı kırmızılı kulübün eski yıldızı Arda Turan’la ilgilendikleri iddialarını yalanladı. Ünal Aysal, “Atletico Madrid, Arda Turan 'ı bu sene bırakmaz. Ancak çok uçuk bir rakam bulursa düşünür" sözleriyle, Türk basınında çıkan haberleri yalanladı.

'24 milyon Euro' iddiası

Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Aysal, "Uçuk rakamdan kasıt 24 milyon Euro veya daha üzerinde bir rakam mı?" şeklindeki soruya ise "Evet" yanıtı verdi. Milli futbolcunun gelecek sezon için sarı-kırmızılı takıma dönmesinin söz konusu olup olmayacağıyla ilgili olarak ise Galatasaray Başkanı, "Mümkün olabilir, tabii bu arada o pozisyona başka bir oyuncu gelip oturmazsa" ifadelerini kullandı.