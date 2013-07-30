Galatasaray Arda Turan için İspanya seferi düzenliyor

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, ikili ilişkilerini kullanarak Arda Turan’ı yuvaya geri döndürmeye çalışacak. Madrid ikna edilirse milli oyuncuya yıllık 3 milyon Euro önerilecek.

G.Saray'ın Arda Turan aşkı tekrar alevlendi.

Skorer'in haberine göre, sarı-kırmızılılar 2 sezon önce Atletico Madrid’e 13 milyon Euro karşılığında sattığı milli oyuncusunu tekrar Florya’ya getirmek için yoğun mesaiye başladı.

Özellikle Fatih Terim’in ısrarla kadrosunda görmek istediği yıldız oyuncunun transferini bizzat başkan Ünal Aysal yürütüyor.



Kontenjan açılacak



Sneijder'de olduğu gibi ikili ilişkilerini kullanacak olan Aysal, şimdiden bonservis çalışmalarına başladı.

Aysal, Arda’nın dönüşü konusunda kilit rol oynayacak faktörün ise hem G.Saray’ın hem de A.Madrid’in yapacağı fedakârlık olduğunu söylerken transfer döneminin kapanışına kadar kendisine süre verilmesini istedi.

Yaz başında G.Saray’a, “Chelsea’yle görüşeyim, İngiltere hayâlim olmaz ise yuvama dönerim” diyen Arda’nın Londra temsilcisinden olumsuz yanıt alması ise Aslan’ın elini güçlendirecek.

Transfermarkt'a göre piyasa değeri 24 milyon Euro olan orta saha da tekrar İstanbul’a dönmek isterken iki takımın anlaşması halinde Arda’ya yıllık 3 milyon Euro önerilecek.

Böylece İmparator da 6+0+4 kuralının gelmesiyle orta sahanın solunda ve forvet arkasında yerli bir oyuncu oynatacak, kadrosunda 1 yabancıya daha kontenjan açacak.



Madrid’de 20 asist



G.Saray'dan ayrıldıktan sonra Atletico Madrid’e transfer olan Arda Turan, İspanyol ekibiyle çıktığı 86 maçta 10 gol atarken 20 asist yaptı. Milli oyuncu ayrıca takımıyla 2011-12 sezonunda Avrupa Ligi’ni kazanmıştı.